Meltem Miraloğlu 'ilk görüşte aşık olduk' deyip flaş açıklamalarda bulundu
Hayat Devam Ediyor'da ünlenen Meltem Miraloğlu, 80 yaşında bir ABD'li adamla evlenmesinin ardından katıldığı canlı yayında ilişkisini savunarak ilginç açıklamlar yaptı.
Meltem Miraloğlu'nun evliliği magazin gündemini sallamaya devam ediyor. İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde senaryo gereği yaşlı bir adamla evlendirilen Meltem Miraloğlu'nun gerçek hayatta da böyle bir ilişki yaşaması, daha da konuşulacağa benziyor.
İlişkisinin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yapması beklenen 33 yaşındaki Meltem Miraloğlu, bugün katıldığı Kanal D'nin 2. Sayfa programında ilk kez konuştu. Miraloğlu, tepki çeken evliliği hakkında şu ifadelere yer verdi:
Serveti umrumda değil: "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk.
Her kadın 'evet' der: "Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum."