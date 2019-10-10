Meltem Miraloğlu eşi önce baba sonra koca olmuş detaylar çok vahim!
Hayat Devam Ediyor dizisi ile tanınan genç oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki iş adamı Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle gündem oldu. Olaylı evliliğin detaylarını ise Onur Akay anlattı. İddialar çok vahim.. Patrick önce Miraloğlu'nu evlatlık almış sonrada nikah kıymış..
32 yaşında olan genç oyuncu Meltem Miraloğlu evliliği ile gündem oldu. Güzel oyuncu kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki sevgilisi ile Amerikalı Patrick ile gizlice evlendi. 80 yaşındaki eşi ile fotoğrafları ise basına sızdı. Olaylı evliliğin bilinmeyen yüzünü ise Onur Akay anlattı.
Onur Akay'ın iddiaları ise çok vahim. Henüz 32 yaşında olan Meltem Miraloğlu'nun hayatını değiştiren evlilik, Türkiye'de maddi zorluk çekmesiyle başlıyor. Green Card almak amacıyla Amerika'ya giden Miraloğlu hayatı değişiyor. İşte Onur Akay'ın gündemi sallayan iddiaları...
Oyuncu Meltem Miraloğlu yönetmen eşi Tayfur Aydın ile 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanmanın ardından psikolojik sorunlar yaşayan Meltem Miraloğlu Green Card almak ve yabancı dil öğrenmek amacıyla Amerika'ya gitti.
Orada Türk bir gençle sevgili olan Meltem Miraloğlu sevgilisinden günlerce şiddet gördü. Fakat green card alamam korkusu ile şikayetçi bile olmadı. Sonra başka bir şehire geçen Miraloğlu, burada garson olarak çalışmaya başlıyor.