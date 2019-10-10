Meltem Miraloğlu eşi önce baba sonra koca olmuş detaylar çok vahim!

32 yaşında olan genç oyuncu Meltem Miraloğlu evliliği ile gündem oldu. Güzel oyuncu kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki sevgilisi ile Amerikalı Patrick ile gizlice evlendi. 80 yaşındaki eşi ile fotoğrafları ise basına sızdı. Olaylı evliliğin bilinmeyen yüzünü ise Onur Akay anlattı.