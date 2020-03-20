Meltem Miraloğlu boşandığı eşi Patrick'in yanına sevgilisiyle döndü!
Seneler öncesinde Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüyle milyonların hafızasına kazınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le yaptığı evlilikte ilginç iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.
Yaşadığı ruhsal, psikolojik sorunlarla gündeme gelen oyuncu Meltem Miraloğlu, ekranlardan uzak kalmış ve gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisini evlatlık edinen Patrick'le evlenmesi magazin gündemini sallamıştı.
Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmesinden sonra kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların sonu gelmiyor.
"Parasız kalınca Patrick'in yanına döndü": Magazin kamuoyunun 'Felaket Tellalı' olarak bildiği ses sanatçısı Onur Akay, dün Miraloğlu'nun eşi Patrick'ten boşandığını yazdı. Ancak yeni bir bomba iddia daha geldi. Meltem Miraloğlu, tekrar eşinin yanına döndü hem de sevgilisiyle.
"Sevgilisini kardeşi diye tanıttı": Onur Akay, oyuncu Meltem Miraloğlu'nun parasız kaldığını ve bu yüzden Patrick'in yanına döndüğünü ancak bu kez kardeşim diyerek yanına aldığı sevgilisini de götürdü.