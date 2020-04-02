Meltem Miraloğlu boşandı iddialarına yaptığıyla şok etti! Artık Meltem değil

'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk gelin karakteriyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le evlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Emekli öğretmen Patrick ile evlilikle gündem olan Miraloğlu'ndan oldukça şaşırtan hamle geldi.