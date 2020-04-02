Meltem Miraloğlu boşandı iddialarına yaptığıyla şok etti! Artık Meltem değil
Yıllar önce ATV'de ekranlara gelen Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, ABD'ye gittiği günden bu yana gündem olmaya devam ediyor. Miraloğlu, şimdi de sosyal medya hesabındaki adını değiştirdi ve 'Grady Miraloglu' yaptı.
'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk gelin karakteriyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le evlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Emekli öğretmen Patrick ile evlilikle gündem olan Miraloğlu'ndan oldukça şaşırtan hamle geldi.
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"Adını değiştirdi": 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabındaki adını 'Grady Miraloglu' yaptı. Hayali kariyerini ABD'de sürdürmek olan Miraloğlu, bu nedenle 'Grady' ismini seçti.
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Geçtiğimiz günlerde ABD basınından The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncu ile yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi.
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ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Meltem Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
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