Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşi Patrick'ten resmen boşandı! Olay evlilik bitti

Bir süredir psikolijk, ruhsal sıkıntılar yaşayan Meltem Miraloğlu, gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, 48 yaş büyük Patrick ile evlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk gelin karakterine hayat veren oyuncunun bu evliliği çok konuşuldu.