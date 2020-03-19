Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşi Patrick'ten resmen boşandı! Olay evlilik bitti
Yıllar önce Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle büyük yankılar uyandıran Meltem Miraloğlu, gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le evlenmesi magazin gündemini sallamıştı. Şimdi gelen son haberlere göre Miraloğlu'nun eşinden boşandığı yönünde.
Bir süredir psikolijk, ruhsal sıkıntılar yaşayan Meltem Miraloğlu, gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, 48 yaş büyük Patrick ile evlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk gelin karakterine hayat veren oyuncunun bu evliliği çok konuşuldu.
Magazin dünyasının yakından tanıdığı isim, 'Felaket Tellalı' lakaplı ses sanatçısı Onur Akay'ın verdiği son bilgilere göre, “33 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz sene gizlice evlendiği 81 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick’ten resmen boşandı. Kaynaklarım boşanma belgelerini gözleri ile gördü ve bana bildirdi." cümlelerini kullandı.
Onur Akay, daha önce Patrick'in, Meltem Miraloğlu'nu önce evlat edindiğini sonra ise aşık olup evlendiğini iddia etmişti.
Geçtiğimiz aylarda da eşi Patrick ile yaşadığı evden kaçtığı iddiasına cevap veren oyuncu, “Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi” ifadelerini kullanmıştı.