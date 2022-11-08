Meltem Cumbul sahnede Nükhet Duru'yu taklit etti! Duru, Cumbul'un kalçasına vurdu
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Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, şarkıcı Nükhet Duru'nun konserine gitti. Konserde dayanamayıp sahneye çıkan Cumbul, Nükhet Duru'nun dansını taklit etti. Cumbul'un kendisini taklit ettiğini gören ünlü şarkıcının yanıtı ise sert oldu. Duru, o anlarda ünlü oyuncu Cumbul'un kalçasına vurmaktan kendini alamadı.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı tayt çıkışı ile gündemden düşmeyen usta sanatçı Nükhet Duru, New York'ta konser verdi. Konsere gidenler arasında oyuncu Meltem Cumbul da vardı.
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Sahneye çıkan Cumbul, Duru'nun taklidini yapmasıyla dikkat çekti.
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"Ay yeter"
Nükher Duru, kendisini taklit eden Meltem Cumbul'a kahkahalarla gülüp "Ay yeter gülmekten bayılacağım." dedi.
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Duru'nun taklidini yaparak sahnede çılgınlar gibi dans eden Cumbul, izleyicileri kahkahaya boğdu.
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