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Meltem Cumbul sahnede Nükhet Duru'yu taklit etti! Duru, Cumbul'un kalçasına vurdu

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Meltem Cumbul sahnede Nükhet Duru'yu taklit etti! Duru, Cumbul'un kalçasına vurdu

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, şarkıcı Nükhet Duru'nun konserine gitti. Konserde dayanamayıp sahneye çıkan Cumbul, Nükhet Duru'nun dansını taklit etti. Cumbul'un kendisini taklit ettiğini gören ünlü şarkıcının yanıtı ise sert oldu. Duru, o anlarda ünlü oyuncu Cumbul'un kalçasına vurmaktan kendini alamadı.

Meltem Cumbul sahnede Nükhet Duru'yu taklit etti! Duru, Cumbul'un kalçasına vurdu

Geçtiğimiz günlerde yaptığı tayt çıkışı ile gündemden düşmeyen usta sanatçı Nükhet Duru, New York'ta konser verdi. Konsere gidenler arasında oyuncu Meltem Cumbul da vardı.

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Meltem Cumbul sahnede Nükhet Duru'yu taklit etti! Duru, Cumbul'un kalçasına vurdu

 Sahneye çıkan Cumbul, Duru'nun taklidini yapmasıyla dikkat çekti.

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Meltem Cumbul sahnede Nükhet Duru'yu taklit etti! Duru, Cumbul'un kalçasına vurdu

"Ay yeter"

Nükher Duru, kendisini taklit eden Meltem Cumbul'a kahkahalarla gülüp "Ay yeter gülmekten bayılacağım." dedi.

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Meltem Cumbul sahnede Nükhet Duru'yu taklit etti! Duru, Cumbul'un kalçasına vurdu

Duru'nun taklidini yaparak sahnede çılgınlar gibi dans eden Cumbul, izleyicileri kahkahaya boğdu. 

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