Melissa Vargas Malatya'da coşkuyla karşılandı
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın eşlik ettiği Vargas, Malatya'ya özel bir uçakla geldi. Genç sporcu, Malatya Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile özel uçakla Malatya'ya gelen Vargas, Malatya Havalimanı'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fikret Vurucu ve beraberindeki heyet ile bir grup çocuk tarafından karşılandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Abdullah Akgün, Vargas'a çiçek takdim etti. Daha sonra Vargas, çocukların top ve formalarını imzaladı.
Yeni Malatyaspor taraftar grubunun kaşkol hediye ettiği Vargas için "Memleketine hoş geldin" yazılı pankart açıldı. TVF Başkanı Üstündağ ile Vargas daha sonra Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.