Melisa Sözen'in hastalığı ne koltuk değneklerini aylardır kullanıyor
Alef adlı internet dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Melisa Sözen, 'zorluk çekiyorum' diyerek ayağındaki rahatsızlıktan bahsetti.
Kendisi gibi oyuncu olan Alican Yücesoy ile bir yıllık evliliğini 2014 yılında noktalayan ve ardından şarkıcı Harun Tekin ile mutlu bir beraberliğe başlayan Melisa Sözen, ayak kemiğindeki rahatsızlığı nedeniyle koltuk değneğiyle geziyor.
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Geçtiğimiz gün kameralara yakalanan Melisa Sözen, ayak kemiğinde ödem oluştuğunu belirterek, "Bu şekilde tedavi uygulandı. Maalesef kırık tedavisi gibi zor, biraz daha tuttuktan sonra çıkartacağım" diyerek sevenlerini bilgilendirdi.
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Davetlere de böyle gidiyor: Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir davete değneğiyle gitmiş ve oldukça konuşulmuştu.
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Peki Melisa Sözen kimdir?
Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Barış adında bir erkek kardeşi vardır.
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