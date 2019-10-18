Melisa Sözen'in hastalığı ne koltuk değneklerini aylardır kullanıyor

Kendisi gibi oyuncu olan Alican Yücesoy ile bir yıllık evliliğini 2014 yılında noktalayan ve ardından şarkıcı Harun Tekin ile mutlu bir beraberliğe başlayan Melisa Sözen, ayak kemiğindeki rahatsızlığı nedeniyle koltuk değneğiyle geziyor.