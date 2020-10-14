Melisa Şenolsun Umut Evirgen aşkında yeni boyut bakın ne yaptılar
Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen geçtiğimiz aylarda aşklarını sosyal medyadan ilan etmişti. Çift beraber yaşama kararı alınca Moda’da oturan Şenolsun, birkaç gün önce Umut Evirgen'in Emirgan’daki lüks evine taşındı.
Ünlü işletmeci Umut Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz mayıs ayında noktalamıştı. Evirgen, Ağustos'ta ise gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptırdı.
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Birlikteliklerini sosyal medyadan duyurup olay yaratan mutlu çift, çıktıkları Ege tatilinde çekilen pozlarını da Instagram'da yayınlamıştı.
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Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; yaz tatilinden sonra İstanbul'un çeşitli noktalarında sık sık el ele görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte yaşama kararı aldı.
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Kadıköy Moda'da yaşayan 24 yaşındaki güzel oyuncu, birkaç gün önce Umut Evirgen'in Emirgan'daki lüks evine taşındı. Şenolsun'un toparlanmasına ise işletmecinin çalışanları yardım etti.
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