Melisa Şenolsun ile aşkı gündem olan Umut Evirgen yönetmenliğe soyundu
Oyuncu Tuba Büyüküstün ile ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun ile doludizgin bir aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, yönetmen kimliğiyle ön plana çıkmaya hazırlanıyor.
Oyuncu Tuba Büyüküstün ile uzun süre beraberliğini noktaladıktan sonra Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açan işletmeci Umut Evirgen, üç yeni projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
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İşletmeci kimliğiyle tanınan Umut Evirgen, kısa film projelerinden sonra Ben Bir Denizim filmiyle ilk uzun metrajlı filmini çekmişti.
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Evirgen, ikinci uzun metraj filmi "Dünyanın En Hafif Filmi" ile uluslararası bir festivalde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Bu sırada da ilk uzun metraj filmi olan Ben Bir Denizim, uluslararası festivalleri ziyaret edecek.
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Umut Evirgen'in "Ben Bir Denizim" filmi, Adana Altın Koza Film Festivali'nden Sitare Akbaş'ın kazandığı Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüyle dönmüştü.
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