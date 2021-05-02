Melisa Döngel'in gerçek aşkı bakın kim çıktı!
Adı Guido Senia ve Ekin Koç'la anılan Melisa Döngel, "İddialar asılsız. Hayatımda başka biri var" dedi. Güzel oyuncunun erkek arkadaşı bir oteller zincirinin veliahtı Deniz Şahin çıktı.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le birlikte Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan güzel oyuncu Melisa Döngel diziye veda etti. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Melisa Döngel'in erkek arkadaşı ortaya çıktı.
Melisa Döngel, aşk hayatında adeta sağ gösterip sol vurdu. Son dönemin en popüler genç oyuncularından Melisa Döngel'in adı, kısa sürede iki farklı kişiyle anıldı.
21 yaşındaki güzel, önce Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia; birkaç gün sonra da meslektaşı Ekin Koç ile adı aşk dedikodularına karıştı.
Bu iki isimle de aşk yaşadığını yalanlayan Melisa Döngel, hayatında başka biri olduğunu açıkladı. Güzel oyuncunun, asıl sevgilisinin Deniz Şahin olduğu ortaya çıktı.