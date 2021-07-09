Melisa Döngel'den babasının cinsel istismarına ilişkin acı sözler: Kızımı nasıl bırakırım?
Melisa Deniz Döngel'in öz babası tarafından 17 yaşında cinsel istismara uğradığını itiraf etmesinin ardından, kız kardeşinin de aynı kaderi yaşamaması için sürdürdüğü hukuki mücadelede ifadeleri ortaya çıktı. Döngel'in "Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?" sözleri yürek burktu.
"Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?"
Babası tarafından cinsel istismara uğradığı öğrenilen Melisa Döngel'in mahkemede verdiği ifadedeki bir cümlesi, sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Annesinin kendisini desteklememesi ve arkasında durmaması yüzünden de şikayet etmeye çekindiğini aktaran Döngel yaşadığı endişeleri, "Çocukluğumu yaşayamadım hiç. Arkadaşlarım parkta oynarken ben, 'Bu adamdan nasıl kurtulurum' diyordum. Hep gitmek istedim, kardeşimi düşündüm. Bu saatten sonra nasıl anne olacağım? Nasıl evleneceğim? Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?" sözleriyle ifade etti.
Döngel mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı, psikolojik yıkımı, "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç" diye anlattı.
Genç oyuncunun babası İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde 2017 yılında yargılandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.
Döngel babası hakkında şikayetini 4 yıl önce yapmıştı ama maruz kaldığı cinsel istismar yıllar öncesine dayanıyordu.