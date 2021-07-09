Melisa Döngel'den babasının cinsel istismarına ilişkin acı sözler: Kızımı nasıl bırakırım?

"Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?"

Babası tarafından cinsel istismara uğradığı öğrenilen Melisa Döngel'in mahkemede verdiği ifadedeki bir cümlesi, sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Annesinin kendisini desteklememesi ve arkasında durmaması yüzünden de şikayet etmeye çekindiğini aktaran Döngel yaşadığı endişeleri, "Çocukluğumu yaşayamadım hiç. Arkadaşlarım parkta oynarken ben, 'Bu adamdan nasıl kurtulurum' diyordum. Hep gitmek istedim, kardeşimi düşündüm. Bu saatten sonra nasıl anne olacağım? Nasıl evleneceğim? Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?" sözleriyle ifade etti.