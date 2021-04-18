Melisa Döngel havuza girip poz verdi sosyal medya yıkıldı!

Guido Senia ile aşk mı yaşıyor?

Şeyma Subaşı’yla ilişkisiyle tanınan İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel’i Instagram’da takibe alıp; bikinili pozuna hem şimşek emojisi koymuş hem de beğenmişti. Bunun üzerine ikilinin birlikte olduğu ve ilişkilerinin kısa sürdüğü iddiası sosyal medyada gündeme gelmişti.