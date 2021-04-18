Melisa Döngel havuza girip poz verdi sosyal medya yıkıldı!
Sen Çal Kapımı dizisinin beğenilen oyuncusu Melisa Döngel, son paylaşımıyla gündem oldu. Havuzda çekilmiş karelerini paylaşan Döngel'e beğeni yağdı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi DJ Guido Senia ile aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel yeni pozlarıyla dikkat çekti.
Gece yarısı havuza giren Döngel bikinili pozlarını paylaşıp "Gece gece sıcak havuz keyfi mi?" yorumunda bulundu. Döngel'in bu paylaşımı sevenlerinden 200 bin beğeni aldı.
Guido Senia ile aşk mı yaşıyor?
Şeyma Subaşı’yla ilişkisiyle tanınan İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel’i Instagram’da takibe alıp; bikinili pozuna hem şimşek emojisi koymuş hem de beğenmişti. Bunun üzerine ikilinin birlikte olduğu ve ilişkilerinin kısa sürdüğü iddiası sosyal medyada gündeme gelmişti.
Melisa Döngel kimdir?
Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır.