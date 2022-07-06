Melisa Döngel estetiği abartınca son haliyle dalga konusu oldu! "Bunu kendine neden yaptın"
Sen Çal kapımı dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Melisa Döngel sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla gündemden düşmüyordu. Döngel bu defa yaptırdığı dudak estetiği ile gündem oldu. Estetiği fazla kaçıran oyuncu İnstagram'da dalga konusu oldu.
Son olarak Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrol oynadığı Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan 22 yaşındaki ünlü oyuncu yaptırdığı dudak estetiğiyle dalga konusu oldu.
Adı ünlü rapçi Emirhan Çakal ile aşk iddialarına karışan ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor.
Döngel, sezon yorgunluğunu Bodrum'da atmıştı. Kız arkadaşlarıyla tatil yapan oyuncu, 3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmemişti.
İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Melisa Döngel dudak estetiği yaptırdı. Ünlü oyuncu estetiğiyle takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu.