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Melisa Döngel esmer tarzıyla yürek hoplattı! Beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncunun pozu...

Melisa Döngel esmer tarzıyla yürek hoplattı! Beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncunun pozu...

Geçtiğimiz aylarda final yapan romantik komedi dizisi "Aşk Mantık İntikam"da Çağla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Döngel Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla kendine hayran bıraktı. Genç oyuncu cüretkar pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Döngel'in fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.

Melisa Döngel esmer tarzıyla yürek hoplattı! Beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncunun pozu...

Güzel oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabından üstsüz ve sigaralı pozuyla dikkatleri çekti. Döngel, sarışın tarzıyla bugüne kadar ekranlarda boy gösterirken değişiklik yapmayı tercih etti.

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Melisa Döngel esmer tarzıyla yürek hoplattı! Beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncunun pozu...

"Aşk Mantık İntikam"da Çağla karakterini canlandıran Melisa Döngel senaryo gereği diziden ayrılmış, canlandırdığı karakterle oyunculukta başarılı olduğunu ve kendini geliştirdiğini ispatlamıştı.

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Melisa Döngel esmer tarzıyla yürek hoplattı! Beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncunun pozu...

Güzel oyuncu diziden ayrıldığını bu pozlarla duyurmuştu... 

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Melisa Döngel esmer tarzıyla yürek hoplattı! Beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncunun pozu...

Güzel oyuncu, dizideki rol arkadaşlarıyla fotoğraflarını, "Veda için sizi bekledim.. Sizi çok seviyorum siz en büyük şansımsınız" diyerek duygusal bir paylaşım yapmıştı.

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