Melis Sütşurup'un ayrılığının nedeni 'pes' dedirtti Mustafa Sandal borç istemiş
Geçtiğimiz ay ayrıldıkları haberleri ortaya çıkan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup hakkında bomba bir gerçek ortaya çıktı. Ayrılığın asıl sebebi duyanları şaşkına çevirdi.
İki oğlunun annesi Emina Jahovic'le 11 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitiren Mustafa Sandal, gönlünü sosyetik güzel Melis Sütşurup'a kaptırmıştı. İki hafta önce ayrılan ikiliden Sütşurup, "Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim" demişti.
Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programında ortaya çıkan bilgilerde ayrılığın nedeni ortaya çıktı. İşte ayrılık hakkında bomba detaylar...
- Son dönemde nakit sıkıntısı çeken Mustafa Sandal’ın, maddi durumu hayli iyi olan Melis Sütşurup’la birlikte olduğu dönemde 100 bin TL istediği ortaya çıktı.
Parayı anında verdi: Mustafa Sandal’a yardım etmekte hiç tereddüt etmeyen Melis Sütşurup, parayı anında verdi. Ancak asıl olay da o andan itibaren başladı.
Arkadaşından mesaj geldi: Sevgilisi için 100 bin TL'yi gözünü kırpmadan veren Melis Sütşurup’a bir gün bir arkadaşından mesaj geldi. O mesajda Mustafa Sandal bir dostuna şöyle yakınıyordu: