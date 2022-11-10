Melis Sezen'in süper minili pozuna takipçilerinden yorum yağdı
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Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Derin karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı oyunculardan biri haline gelen Melis Sezen sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor. İddialı kıyafetleriyle pozlarını paylaşmaktan geri durmayan genç oyuncunun son paylaşımına da beğeni ve yorum yağdı.
İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle ekranlarda boy gösteren Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ününe ün kattı. Güzel oyuncu bir ayakkabı firmasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti.
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Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu defa süper minili pozuyla adından söz ettirdi.
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Bordo bir elbise tercih eden güzel oyuncu, takipçilerini büyüledi.
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Melis Sezen'in iddialı paylaşımını Derya Uluğ, Serra Tokdemir ve Özge Özder gibi ünlü isimler de yorumsuz bırakmadı.
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