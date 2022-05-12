Melis Sezen'in Ahmet Çakar'ı kızdıran kıyafetlerine bakın instagram pozları bomba

Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen 47. Altın Kelebek Ödüllerine katılan Melis Sezen, hem yaptığı konuşmayla hem de tercih ettiği kıyafetle gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise aylar sonra Melis Sezen'in kıyafeti gündem oldu. Akit TV'ye katılan eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, Melis Sezen'i hedef aldı. Çakar'ın sözleri ise tepki topladı.