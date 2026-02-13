Melis Sezen yeni partneri Mert Ramazan Demir'i öve öve bitiremedi

Oynadığı projelerle adından söz ettiren Melis Sezen, yeni dizisinde Mert Ramazan Demir ile kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Rol arkadaşıyla tanıştığını belirten Sezen, "Mert ile tanıştım, çok güzel, çok tatlı bir enerjisi var. Hayırlısı olsun" sözleriyle set öncesi ilk izlenimlerini paylaştı. İkilinin uyumu şimdiden merak konusu oldu.