Melis Sezen yeni partneri Mert Ramazan Demir'i öve öve bitiremedi
Yeni dizisi için hazırlıklarını sürdüren Melis Sezen, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu. Sezen, partnerinin enerjisinden övgüyle bahsetti.
Yalı Çapkını dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demir'in yeni dizisi Delikanlı, önümüzdeki günlerde sete çıkacak. Melis Sezen, dizide Yusuf'un büyük aşkı Hazan karakterini canlandıracak.
Oynadığı projelerle adından söz ettiren Melis Sezen, yeni dizisinde Mert Ramazan Demir ile kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Rol arkadaşıyla tanıştığını belirten Sezen, "Mert ile tanıştım, çok güzel, çok tatlı bir enerjisi var. Hayırlısı olsun" sözleriyle set öncesi ilk izlenimlerini paylaştı. İkilinin uyumu şimdiden merak konusu oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle tanınan Melis Sezen son olarak Deha'da yer aldı. Genç oyuncunun dans videoları da sosyal medyada viral oluyor.
Yalı Çapkını dizisinde rol almasının ardından büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile ilişkisiyle de gündem olmuştu.