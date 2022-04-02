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Melis Sezen Pınar Deniz Gülsim Ali'nin estetiksiz hallerine bakın! Ünlüleri eski hallerini gören tanıyamadı

Melis Sezen Pınar Deniz Gülsim Ali'nin estetiksiz hallerine bakın! Ünlüleri eski hallerini gören tanıyamadı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin estetiksiz halleri hayranlarını şaşırttı.

Melis Sezen Pınar Deniz Gülsim Ali'nin estetiksiz hallerine bakın! Ünlüleri eski hallerini gören tanıyamadı

Sürekli ekran önünde gördüğümüz ünlülerin estetiksiz eski halleri görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar içinde geçirdikleri operasyonlarla bambaşka birine dönüşen ünlüleri gören hayranları şaşkına döndü. 

İşte ünlülerin estetiksiz halleri...

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Melis Sezen Pınar Deniz Gülsim Ali'nin estetiksiz hallerine bakın! Ünlüleri eski hallerini gören tanıyamadı

Linet

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Melis Sezen Pınar Deniz Gülsim Ali'nin estetiksiz hallerine bakın! Ünlüleri eski hallerini gören tanıyamadı

Özge Gürel

363
Melis Sezen Pınar Deniz Gülsim Ali'nin estetiksiz hallerine bakın! Ünlüleri eski hallerini gören tanıyamadı

Özge Ulusoy

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