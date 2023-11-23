Melis Sezen dantelli elbisesiyle pozlar verdi, sosyal medyada yorum yağdı
Oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Dantelli elbisesiyle iddialı pozlar veren ünlü isme, beğeni ve yorum yağdı.
Kanal D'nin yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen, geçtiğimiz sene final yapan dizisi 'Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, öcneki aylarda Venedik Film Festivali'ne katılmıştı.
Derin sırt dekolteli beyaz elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen 26 yaşındaki Sezen, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kameralara poz verdiği anlarla gündem olan güzel oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.
Sezen, son olarak 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirdi.
Dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü isim, peş peşe paylaştığı iddialı pozlarına; "Ne güzel bir gece... Yıldızların üstünde, yıldızların içinde" mesajını yazdı.