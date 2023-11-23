Melis Sezen dantelli elbisesiyle pozlar verdi, sosyal medyada yorum yağdı

Derin sırt dekolteli beyaz elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen 26 yaşındaki Sezen, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kameralara poz verdiği anlarla gündem olan güzel oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.