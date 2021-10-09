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Melis Sezen bateri başında kendinden geçti! Mini eteği sosyal medyayı salladı

Melis Sezen bateri başında kendinden geçti! Mini eteği sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, pembe mini elbisesiyle bateri çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Melis Sezen bateri başında kendinden geçti! Mini eteği sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Cansu Dere, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, bir dergi için kamera karşısına geçti.

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Melis Sezen bateri başında kendinden geçti! Mini eteği sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Sezen, pembe mini elbisesiyle bateri çaldığı anları paylaştı.

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Melis Sezen bateri başında kendinden geçti! Mini eteği sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Melis Sezen bateri başında kendinden geçti! Mini eteği sosyal medyayı salladı

Süper minisiyle rahat hareketleri gözlerden kaçmayan Sezen'e Canse Dere de ateş emojisiyle yorum yaptı.

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