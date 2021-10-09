Melis Sezen bateri başında kendinden geçti! Mini eteği sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, pembe mini elbisesiyle bateri çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Başrollerinde Cansu Dere, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, bir dergi için kamera karşısına geçti.
17
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Sezen, pembe mini elbisesiyle bateri çaldığı anları paylaştı.
27
Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
37
Süper minisiyle rahat hareketleri gözlerden kaçmayan Sezen'e Canse Dere de ateş emojisiyle yorum yaptı.
47