Melis İşiten'le ayrılma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu imajını değiştirdi! Eleştirilerin hedefi oldu

Aldıkları boşanma kararının ardından ise imaj değişikliğine giden Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni hali, sevenleri ve sosyal medya takipçileri tarafından beğenilmedi. Sakallı haline takipçileri tarafından geçerli not verilmeyen Kaygılaroğlu'na bir de tavsiyelerde bulunuldu.