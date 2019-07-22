Melis İşiten'le ayrılma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu imajını değiştirdi! Eleştirilerin hedefi oldu
Yakın bir zamanda eşi Melis İşiten ile boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu, yeni imajını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı, eleştirilerin hedefi oldu.
2014 Yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları Instagram'dan yayınladıkları ayrı ayrı paylaşımlarla boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve sevenlerini üzmüşlerdi.
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Aldıkları boşanma kararının ardından ise imaj değişikliğine giden Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni hali, sevenleri ve sosyal medya takipçileri tarafından beğenilmedi. Sakallı haline takipçileri tarafından geçerli not verilmeyen Kaygılaroğlu'na bir de tavsiyelerde bulunuldu.
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Kaygılaroğlu'nun takipçileri Melis İşiten ile barışmalarını tavsiye ederken bir yandan da sakallarını kesmesi gerektiğini iletti.
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Birçok takipçisi, “Eski haline geri dön, kes sakallarını” diye yorumlar attı.
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