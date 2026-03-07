Melis İşiten'den kötü haber! Sağlık durumunu paylaştı

Öte yandan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2014 yılında evlenmiş, 2016'da Ada adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Çift, 2019'da beş yıllık evliliklerini sonlandırsa da boşanmanın ardından arkadaşça ilişkilerini sürdürdü. İşiten, daha önce yaptığı bir açıklamada boşanma kararına ilişkin, "Hayatta aldığım en doğru karar" demişti.