Melis İşiten'den itiraf gibi sözler! Uyuşturucu madde kullandı mı?

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan geniş kapsamlı soruşturma dosyasında, Melis İşiten'in yanı sıra Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo (Ramazan Kubat) ve eski futbolcu Hasan Şaş gibi isimlerin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan diğer şüphelilerden bazılarının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, adli süreç ve delil toplama işlemlerinin ise titizlikle devam ettiği bildirildi.