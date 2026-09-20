Melis İşiten'den itiraf gibi sözler! Uyuşturucu madde kullandı mı?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu ve içerik üreticisi Melis İşiten, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu ve dijital içerik üreticisi Melis İşiten, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında sanat ve spor dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu şüphelilerle birlikte gözaltına alınan İşiten'in adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması, kullanılmasının kolaylaştırılması ve yer temin edilmesi" iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada, İşiten kolluk kuvvetlerine dijital materyallerini ve şifrelerini rızasıyla teslim etti.
Adliyeye sevk edilen Melis İşiten, savcılık sorgusunun ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanması talebi olmaksızın serbest bırakıldı. İşiten, prosedür gereği biyolojik numune işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
İFADESİNİN ARDINDAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Melis İşiten, adli süreçte kolluk kuvvetleriyle tam bir iş birliği içinde hareket ettiğini belirtti.
İşiten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dün sabah erken saatlerde kızımla baş başa yaşadığım evimden alındım. Kolluk kuvvetlerimize telefonumu ve tüm şifrelerimi direkt olarak verdim. İfadem alındıktan sonra adli tıp kurumunda istenen testleri verdim. Mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldım. Çıkacak sonuçlarla ilgili kendime dair en ufak bir şüphem yoktur. Bütün gün nezaketiyle görevlerini yapan jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Akşam saatlerinde kızımın yanında evime döndüm."
SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan geniş kapsamlı soruşturma dosyasında, Melis İşiten'in yanı sıra Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo (Ramazan Kubat) ve eski futbolcu Hasan Şaş gibi isimlerin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan diğer şüphelilerden bazılarının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, adli süreç ve delil toplama işlemlerinin ise titizlikle devam ettiği bildirildi.