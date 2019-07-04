Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu yollarını ayırıyor! İkili boşanma haberini böyle duyurdu
2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den kötü haber geldi. İkili boşanma kararı aldıklarını açıkladı.
2014 Yılında Büyükada'da dünyaevine giren Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu ikilisinden kötü haber geldi. Ünlü çift, beraber yaptıkları açıklamada boşanacaklarını duyurdu. Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu'nun boşanma nedenlerinin ise görüş ayrılıkları olduğu belirtildi.
Melis İşiten, ayrıca sosyal medya hesabı Instagram'dan ayrılık haberini şu sözlerle açıkladı: ''Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim.
Uraz’la ben kızımızı ayrı evlerde büyütme kararı aldık.
Aşkımızı kucaklamayı bildiğimiz gibi, birbirimizi yıpratmadan, incitmeden ve en önemlisi Ada’nın bir an olsun mutsuz olmasına izin vermeden vedalaşıyoruz. Elbet istemezdik böyle olmasını. Kimse istemez. Ama insan. Ruh. Kalp. Ne olacağını bilemiyorsun. Oldu.
Çok güzel sevdik biz birbirimizi. Ama evliliği beceremedik. Yola sadece sevgimizle devam edeceğiz.
Uraz; Ada’nın babası, benim hayat ortağım. Ömürlük yol arkadaşıyız biz. Birbirimize olan sevgimiz ve saygımız ömürlük.