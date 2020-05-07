Melis İşiten Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğraflarını silmedi! Ders niteliğinde yanıt

Benim sırtımda küçükken geçirdiğim bir operasyon sebebiyle boydan boya bir izim var ve onu çok seviyorum. Görsen, Melis estetik ameliyattan korktuğu ya da bunun çirkinliği ile yüzleşemediği için sildirmiyor dersin muhtemelen ama hayır. Ben ona sahip olmayı, acısını hatırlayın bugün sahip olduğum sağlığıma şükrediyorum.