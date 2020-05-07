Melis İşiten Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğraflarını silmedi! Ders niteliğinde yanıt
Oyuncu Uraz Kaygılaropğlu'ndan geçtiğimiz sene boşanan Melis İşiten, bir takipçisinin sorduğu “Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi.
5 sene süren evliliklerini geçen yılın Temmuz ayında bitirme kararı alan Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, çiftinden Melis İşiten, ayrılığa rağmen eski eşi hakkında oldukça duygusal satırlar yazmıştı. Boşanmalarının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.
"Uraz'ın fotolarını neden silmiyorsun?": İşiten, takipçisinin kendisine yaptığı, “Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun? Artık sen de kendi hayatında bak bence…” yorumuna kayıtsız kalmadı ve uzun yazı kaleme aldı. Ünlü oyuncu şunları yazdı:
“Belki bakış açına yeni bir yol çıkar diye yazmak istedim sana… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Güzel şeyler hayal ediyorsun benimle ilgili, sadece bunu sürdürüp hayal kırıklığına uğramanı istemediğim için yazıyorum.
Benim sırtımda küçükken geçirdiğim bir operasyon sebebiyle boydan boya bir izim var ve onu çok seviyorum. Görsen, Melis estetik ameliyattan korktuğu ya da bunun çirkinliği ile yüzleşemediği için sildirmiyor dersin muhtemelen ama hayır. Ben ona sahip olmayı, acısını hatırlayın bugün sahip olduğum sağlığıma şükrediyorum.