Melike Şahin'in sevgilisiyle 5. yıl pozu olay oldu sosyal medya yıkıldı! 'İkinci Hazar Ergüçlü vakası'

Şahin'in paylaşımını yoruma kapatsa da sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma çok sayıda yorum geldi. En dikkat çeken yorum ise, Melike Şahin'in ilişkisinin, Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ilişkisine benzetilmesi oldu.