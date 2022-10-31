Melike Şahin'in sevgilisiyle 5. yıl pozu olay oldu sosyal medya yıkıldı! 'İkinci Hazar Ergüçlü vakası'
Sevgilisi ile 5'inci yıl dönümlerini kutlayan ünlü şarkıcı Melike Şahin o anları Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi. Şahin'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Genç şarkıcının sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Şahin, akıllara kendinden yaşça büyük sevgilisi olan oyuncu Hazar Ergüçlü'yü getirdi.
Son dönemin sevilen şarkılarına imza atan genç şarkıcı Melike Şahin'in yaptığı son Instagram paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Erkek arkadaşıyla birlikteliğinin 5. yılını kutlayan Şahin'in paylaşımı sosyal medyanın gündemi haline geldi.
Melike Şahin müzik kariyeri boyunca birçok şarkı çıkardı. Müziğe öğrencilik yıllarında başlayan sanatçı, bir süre Baba Zula grubunda vokalistlik ve söz yazarlığı yaptı.
Şimdilerde popülerliğinin zirvesinde olan 'Diva Bebe' lakaplı Melike Şahin, sevgilisiyle 5. yıl dönüm fotoğraflarını paylaştı.
Şahin'in paylaşımını yoruma kapatsa da sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma çok sayıda yorum geldi. En dikkat çeken yorum ise, Melike Şahin'in ilişkisinin, Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ilişkisine benzetilmesi oldu.