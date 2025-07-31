Melike Şahin üzücü haberi Harbiye konserinde açıkladı! Meğer kardeşi hastanelik olmuş...
Şarkıcı Melike Şahin, Harbiye konserinde üzücü haberi ilk kez açıkladı. Ünlü isim, konser öncesi kardeşinin hastanelik olduğunu söyledi. Şahin'in konuşurken üzgün hali dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Melike Şahin, BKM'nin 30. yılına özel düzenlediği konser serisinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün üst üste müzikseverlerle buluştu.
Şahin, sevilen şarkıları "Diva Yorgun", "Durma Yürüsene" ve "Beni Ancak"ın yanı sıra "Akkor" albümünden parçalar seslendirdi.
ANLAMLI AÇIKLAMA
'O Ses Türkiye 2025' yarışmasında jüri koltuğunda oturan Şahin'in iki konserinin biletleri de günler öncesinden tükendi.
Şahin, konser öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan yangınların hepimizin içini yaktığı, can kayıplarının ve doğaya verilen zararın yüreğimizi dağladığı bu dönemde, basınla herhangi bir röportaj gerçekleştiremeyeceğimi affınıza sığınarak belirtmek isterim. Hayatını kaybeden bütün emekçilere, doğa gönüllülerine rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ormanlarımıza ve canlarımıza daha değer verdiğimiz günleri görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.