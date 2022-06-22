Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınan zırhlı cip satışa çıktı! İhale canlı yayınlanacak
ANKARA Büyükşehir Belediyesi, eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınan 1 adet zırhlı arazi aracını yarın (23 Haziran) ihaleyle satılacak. İhale canlı yayınlanacak. BAkın o cip için kaç lira isteniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, maliyetleri yüksek ve eski döneme ait lüks araçların satışını sürdürüyor. ABB, eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınan 1 adet zırhlı arazi aracını 23 Haziran 2022 tarihinde ihaleyle satışa sunacak.
Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek tarafından ASKİ kaynaklarıyla 2013 yılında satın alınan ve geçtiğimiz yıl aralık ayında teslim edilen Toyota Land Cruiser marka cip, yarın ihale ile satılacak.
Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 1 milyon 871 bin 122 TL muhammen bedelle 23 Haziran 2022 tarihinde açık teklif yöntemiyle satışa çıkarılacak.
Melih Gökçek'ten geri alınan cipin satılacağı ihale Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek