Melih Erdem cinsel ilişki videosu sansürsüz izleyen şok oldu!

İzdivaç programı ile ünlenen ve kısa süreli şöhret olan damat adayı Melih Erdem'in cinsel ilişki videosu sansüzsüz bir şekilde sosyal medyada arkadaşı tarafından servis edildi. Esra Erol'a katılan Melih Erdem'in videosu twitter'da da gündem oldu. Peki cinsel ilişki videosu ifşa olan Mehmet Erdem kimdir?