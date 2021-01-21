Melenia Trump'ın 90 bin dolarlık kıyafeti olay oldu! Tek ABD malı yok..

Öyle ki sadece lüks Avrupa menşeili markaları tercih eden Melania Trump’ın elbisesi İtalyan Dolce & Gabbana, ayakkabıları Fransız Louboutin ve ceketi de Chanel’di. Fakat Melania Trump’ın en dikkat çekici parçası ise ünlü Fransız giyim markası Hermes’in ikonikleşmiş çantası Birkin’di…