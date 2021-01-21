Melenia Trump'ın 90 bin dolarlık kıyafeti olay oldu! Tek ABD malı yok..
ABD'nin eski First Lady'si Melenia Trump'ın Beyaz Saray'a veda elbisesi olay oldu. Melania Trump'ın Washington'da yaklaşık 90 bin dolarlık kıyafet-topuklu ayakkabı-çanta kombinasyonu ve Florida'da da giydiği kaftan büyük tepki çekti...
ABD'de Trump devri resmen sona erdi... Fakat dün beklenenden daha sakin bir şekilde Florida'ya giden Trump'tan ziyade eşi eski First Lady Melania Trump ve kıyafetleri gündem oldu. Melania Trump'ın Washington'da yaklaşık 90 bin dolarlık kıyafet-topuklu ayakkabı-çanta kombinasyonu ve Florida'da da giydiği kaftan dikkat çekti.
Sadece ABD tarihinde değil dünya tarihinde de eşi benzeri görülmemiş bir dört yıl geçirerek dün resmen görevini bırakan 45’inci başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump dün uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.
Dört yıllık süreç boyunca sık sık kıyafetleriyle gündem olan Melania Trump, dün Washington’dan ayrılırken simsiyah bir elbise giydi. Fakat 50 yaşındaki Trump’ın kıyafetlerinin aslında bir servet olduğu tespit edildi.
Öyle ki sadece lüks Avrupa menşeili markaları tercih eden Melania Trump’ın elbisesi İtalyan Dolce & Gabbana, ayakkabıları Fransız Louboutin ve ceketi de Chanel’di. Fakat Melania Trump’ın en dikkat çekici parçası ise ünlü Fransız giyim markası Hermes’in ikonikleşmiş çantası Birkin’di…