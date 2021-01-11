Melenia Trump 'müstehcen dedikodular'a karşılık verdi! Kongre baskınını kınadı
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melenia Trump'tan kendisi hakkında gündeme getirilen müstehcen dedikodulara cevap geldi. Bayan Trump, Kongre binası baskınını da sert bir dille kınadı.
Melania Trump, Başkan Donald Trump destekçilerinin geçen hafta kongre binasına düzenlediği, beş kişinin ölümüne neden olan saldırıları kınadı. Bayan Trump hakkındaki "müstehcen dedikodulara" da karşılık verdi.
Eski danışmanı tarafından olaylara sessiz kalmakla suçlanan First Lady, pazartesi günü kendisi hakkında ortaya atılan "müstehcen dedikodunun" oldukça "utanç verici" olduğunu ve kaosun sona ermesi için "yalvardığını" söyledi.
Bayan Trump, Beyaz Saray'daki günlerinin yakında sona ereceğini itiraf ettiği açıklamasında, "Geçen hafta olanlardan hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuktu. Bu trajik olayları ele alan müstehcen dedikodular, haksız kişisel saldırılar ve üzerimde yanlış, yanıltıcı suçlamalar olmasını utanç verici buluyorum" ifadelerini kullandı.
İddialar First Lady’nin eski danışmanı Stephanie Winston Wolkoff, kocasının destekçilerinin Kongre'ye saldırmasından sonra onunla çalışmaktan "utandığını" yazdığı bir makale sonrasında geldi.