Melek yüzlü hemşirenin yaptıkları 8 annenin yüreğine ateş düşürdü! Hastane harekete geçti
İngiltere'de bir hastanede görev yapan 30 yaşındaki hemşirenin yaptıkları annelerin yüreğine ateş düşürdü.
İngiltere dehşet verici bu olayı konuşuyor. 30 yaşındaki Lucy Letby, Chester Hastanesi'nin yenidoğan birimindeki ölümlerle ilgili üç yıllık bir soruşturmanın ardından tutuklandı.
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Ailesi ve arkadaşları tarafından "garip kişilikli ama iyi kalpli" olarak nitelendirilen hemşire, 8 cinayet ve 10 cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Cheshire Polisi sözcüsü, hemşirenin suçlamalarla yüzleşmek için yarın Warrington Sulh Ceza Mahkemesine çıkacağını söyledi.
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Hereford, Arran Caddesi'nden Letby, 2017'de başlayan hastanede ölümlerle ilgili soruşturma kapsamında Salı günü üçüncü kez tutuklandı.
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Hastanenin Mart 2015 ile Temmuz 2016 arasında çok sayıda ölümle ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından polis soruşturma başlattı.
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