Melek yüzlü hemşirenin yaptıkları 8 annenin yüreğine ateş düşürdü! Hastane harekete geçti

Ailesi ve arkadaşları tarafından "garip kişilikli ama iyi kalpli" olarak nitelendirilen hemşire, 8 cinayet ve 10 cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Cheshire Polisi sözcüsü, hemşirenin suçlamalarla yüzleşmek için yarın Warrington Sulh Ceza Mahkemesine çıkacağını söyledi.