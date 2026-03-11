Melek Mosso Zanzibar tatilinden paylaştı! Bikinili kareleri olay...
Başarılı şarkıcı Melek Mosso, yoğun konser temposuna kısa bir ara vererek tatil için Zanzibar’a gitti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mosso, bu kez plajdan paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
Başarılı şarkıcı Melek Mosso, yoğun konser temposuna kısa bir ara vererek tatil için Zanzibar’a gitti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mosso, bu kez plajdan paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
Denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı, tatil anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Mosso’nun plajda verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Melek Mosso, geçtiğimiz aylarda model Serkan Sağdıç ile olan evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada aşk hayatına dair şu sözleri kullanmıştı:
“Yanlış biriyle yanlış bir yerde olmaktansa yalnız olmayı tercih ederim. Aşkı aramıyorum, karşılaşacağımı biliyorum.”