Melek Mosso yerine Isparta'da bakın kim konser verecek! O belediyeden teklif geldi
Isparta'da vereceği konseri ahlaksızlığa özendirdiği iddiasıyla iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan isim belli oldu.
Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran tarihinde Melek Mosso sahne alacaktı.
Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi, Melek Mosso'yu hedef alarak yaptığı açıklamada Isparta Belediyesi'nin "halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlediğini belirtmişti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşılan konser afişinde Melek Mosso'nun yer almadığı görülmüştü.
Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği ise bir mesaj yayımlayarak "kendilerine kayıtsız kalmayan yöneticilere" teşekkür etmişti.