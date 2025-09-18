Melek Mosso yeni tarzını paylaştı! Sosyal medya konuşuyor...

Türk pop müziğinin dikkat çeken seslerinden Melek Mosso, sadece şarkılarıyla değil tarzındaki değişikliklerle de gündemden düşmüyor. Uzun yıllar boyunca sahnelerde uzun saçlarıyla gördüğümüz sanatçı, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak saçlarını küt kestirmişti. Bu değişim, hayranlarının büyük kısmı tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve sosyal medyada çokça konuşulmuştu.