Melek Mosso, orta parmak işareti yaptı! Savcılık kötü haberi verdi
Şarkıcı Melek Mosso, konser sırasında “Hakaret ve tacize uğradım” diyerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, hakaretlerin nedeni olarak Mosso’nun yaptığı el hareketini göstermişti. Şarkıcı, karara itiraz etti ama sonuç yine değişmedi.
Melek Mosso, iki yıl önceki konserinde, bacağını açarak, "Açmak istiyorsanız açın. Konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Aksini söyleyenlere babayı alırsın diyoruz' dedi ve orta parmağını gösterdi.
Bu hareket ve ifadeler sonrası sosyal medyada Mosso'ya eleştiri yağdı. Mosso, yaşananlar sonrası avukatıyla birlikte savcılığın kapısını çaldı.
'Taciz ve hakarete uğradım' şikayeti
"Sosyal medyaya düşen videomun altına yapılan yorumlar vasıtasıyla cinsel tacize ve hakarete uğradım" diyerek şikayetçi oldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konser görüntüsünü bilirkişiye göndererek tespitlerde bulundu.