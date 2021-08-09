Melek Mosso, orta parmak işareti yaptı! Savcılık kötü haberi verdi

Melek Mosso, iki yıl önceki konserinde, bacağını açarak, "Açmak istiyorsanız açın. Konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Aksini söyleyenlere babayı alırsın diyoruz' dedi ve orta parmağını gösterdi.