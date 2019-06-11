Melek Mosso konserinde bacağını açtı babayı alırsın dedi!
Farklı tarzı ve kendine has sesiyle şarkılar söyleyen Melek Mosso, verdiği bir konserde çok konuşulacak bir harekete imza attı. Kadınların her zaman seslerini çıkarması gerektiğini söyleyen Melek Mosso, bacağını açarak 'babayı alırsınız' dedi.
Şarkıcı Melek Mosso bir konserinde yaptığı olay hareket ile gündem oldu. Kendine has tarzıyla farklı şarkılar söyleyen Melek Mosso, Türkiye'de kadınların seslerini daha fazla çıkarması gerektiği üzerine yaptığı konuşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Son günlerde artan kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve şiddette dikkat çeken ve konserinde bu sorunu seyirciyle paylaşan şarkıcı Melek Mosso, çok konuşulacak bir harekete imza attı.
AÇMAK İSTİYORSANIZ AÇIN: Mosso bacaklarını açarak; -Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar.
BABAYI ALIRSINIZ: -Sizin kendi kanatlarınız var kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. aksini söyleyenlere babayı alırsınız- ifadelerini kullanması Twitter gündemine düştü.