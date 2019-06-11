Melek Mosso konserinde bacağını açtı babayı alırsın dedi!

Şarkıcı Melek Mosso bir konserinde yaptığı olay hareket ile gündem oldu. Kendine has tarzıyla farklı şarkılar söyleyen Melek Mosso, Türkiye'de kadınların seslerini daha fazla çıkarması gerektiği üzerine yaptığı konuşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.