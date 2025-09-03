Melek Mosso konsere çıktı, belediyenin altını üstüne getirdi! Ortalık fena karıştı
Şarkıcı Melek Mosso, Kastamonu Belediyesi'nin 24 Ağustos'ta Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin yıl dönümü için düzenlediği etkinlikte sahne aldı. Etkinlikte hayranlarıya buluşan Melek Mosso, AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın sert eleştirilerine maruz kaldı. Namlı, Mosso'yu çok ağır ifadelerle eleştirdi. O sözler belediye içerisinde kargaşaya yol açtı.
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, güçlü sesi ve sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Mosso bu sefer Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın sarf ettiği ağız sözlerle gündeme bomba gibi düştü. Bakın Namlı, şarkıcı Melek Mosso'yu nasıl yerden yere vurdu...
Kastamonu Belediyesi'nde 24 Ağustos'ta Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin yıl dönümü sebebiyle Belediye Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Mosso'nun sahne alması dün akşam yapılan Kastamonu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündeme geldi.
''Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz''
Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, şarkıcı Mosso'yu hedef aldı. Namlı, şunları söyledi, "Ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın, o kadar basit değil bu işler. Şimdi Şerife Bacı bulamayız diyorsunuz. Bulamazsınız tabii.
Şerife Bacı'nın karşısında kültürümüzle alakası olmayan anıtın arkasında çam ağacını diken ben miyim? Ve burada Kastamonu'da bir kişi de ses çıkmadı, helal olsun bu Kastamonu'ya. Başka bir şey demiyor. Kızlarımızı, gençlerimizi açılın, özgürlük durun diye. Bilmiyorum ben başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Ben bakmadım da YouTube'dan baktım. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz.