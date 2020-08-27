Melek Mosso gerçekleri anlattı sahneden polis zoruyla indirildiği söylenmişti
Şarkıcı Melek Mosso'nun verdiği konser esnasında ''İstanbul Sözleşmesi yaşatır'' dediği için polis zoruyla sahneden indirildiği iddiaları Mosso'ya öfke kusturdu, yaşananları kendisi anlattı.
Önceki gün şarkıcı Melek Mosso, konser esnasında "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dediği ve kadınlara yönelik cinsel saldırılara karşı karşı konuşma yaptığı için sahneden indirildiğini açıkladı.
Bu sahneden indirilme olayı bazı haberlere ''polis müdahalesiyle sahneden indirilmesi skandalı'' olarak yansıdı ve Melek Mosso'nun ağır siyasi gönderme yaptığı iddia edildi.
Mosso, bu haberler üzerine sert çıktı, ''Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim. Mikrofonum elimden alındı. Evime gelip hüngür hüngür ağladım. Bu nasıl bir ahlaki değer'' diye konuştu.
Melek Mosso'nun sosyal hesabından yaptığı açıklama şöyle:
''22 Ağustos Aqua Florya konserimizde yaşanan can sıkıcı olayı Sabah gazetesinin Günaydın ekinde yalan ve yanlış bir haber olarak yazan Ömer Karahan’ı kınıyorum.''