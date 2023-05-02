Melek Mosso çocukluk hayatıyla ilgili konuştu: 10 yaşında kadın oldum
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Melek Mosso, katıldığı programda nasıl bir çocukluk yaşadığını anlattı. Ünlü şarkıcının sözlerinde '10 yaşında kadın oldum' ifadesi dikkat çekti.
Şarkıcı Melek Mosso, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu.
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Mosso, katıldığı programda tüm samimiyetiyle çocukluk yıllarında yaşadığı olayları anlattı.
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"Hiç çocuk olmadım, keşke o kadar çabuk büyümeseydim." diyen ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarında yaşadığı çaresizlikleri anlattı:
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"Keşke o kadar çabuk büyümeseydim"
Kardeşimi ben büyüttüm. Annemle babam çalışıyordu. Hiçbir zaman çocuk olmadım ben. Keşke o kadar çabuk büyümeseydim.
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