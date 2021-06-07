Melek İpek davasında gerekçeli karar çıktı! Saldırıya karşı savunma, meşru müdafaadır
ANTALYA'da, işkenceci eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek'in (31), 108 gün sonra tahliye edilmesine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, "Bir kimsenin muhtemel saldırıya karşı hazırlık yapması ve savunma araçlarını önceden hazırlaması da meşru müdafaa kabul edilmelidir" denildi...
Antalya'da, işkenceci eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek'in (31), 108 gün sonra tahliye edilmesine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı. Sanığın niyetinin, olayın icra tarzına ve ruh haline göre ciddi bir saldırının defedilmesini amaçladığı, kin ve nefret duygusunu tatmine yönelik olmadığı kaydedilen kararda, "Başlayacağı artık muhakkak olan bir saldırıyı başlamış, keza bitmiş olmasına rağmen tekrarından korkulan bir saldırıyı da henüz sona ermemiş saymak zorunludur. Bir kimsenin muhtemel saldırıya karşı hazırlık yapması ve savunma araçlarını önceden hazırlaması da meşru müdafaa kabul edilmelidir" denildi.
Döşemealtı ilçesinde, 7 Ocak'ta kendisine işkence edip, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak, öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek, mahkemece tutuklandı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Nisan'da görülen 3'üncü duruşmada, 'ceza verilmesine yer olmadığı'na karar verilip tahliye edilen Melek İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını hazırladı. 5237 sayılı Kanunun 27. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü hatırlatılan gerekçeli kararda şöyle denildi:
"Bu durumda; kişinin maruz kaldığı saldırı nedeniyle içerisine düştüğü korku, telaş ve şaşkınlık dolayısıyla davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kalkması söz konusu olacağından, meşru müdafaada sınırın aşılmasından dolayı kusurlu sayılamayacağı kabul edilir. Dolayısıyla burada belirleyici olan, maruz kalınan saldırının kişiyi içerisine düşürdüğü psikolojik durumdur."