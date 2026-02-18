Melek Baykal yeniden gündeme gelen Akasya Durağı hakkında konuştu! Meğer en sevmediği...

"Ben burada var olduğuma çok inananlardanım. Ben tiyatroda kalmak istiyorum ve burayı seviyorum. Dizilere sıcak bakmıyorum. Dizi düşünmüyorum."

ROL ARKADAŞINDAN ÇIKIŞ

Dizide Baykal ile birlikte rol alan Ateş Fatih Uçan, dikkat çeken bir yanıt verdi:

"Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız."