Melek Baykal Alman eşinden neden boşandığını açıkladı! İyi Aile Babası için o filmi reddetti
Kanal D'de İyi Aile Babası Arife Pamuk karakterini canlandıran Melek Baykal yıllar sonra neden boşandığını açıkladı.
Kanal D’deki ‘İyi Aile Babası’nın ‘Arife’si Melek Baykal, Instagram’da Yelda Kırçuval’ın canlı yayın konuğu oldu. Pandemiye rağmen sete koşarak gittiğini çünkü çok eğlendiklerini söyledi.
Rol aldığı Kanal D’nin yeni dizisi “İyi Aile Babası” hakkında konuşan Melek Baykal, “Sıkıntılı pandemi sürecinde gülmeye, dertlerimizi unutmaya ihtiyacımız var. Pandemiden dolayı aslında bu dönem çalışmayı planlamıyordum ama projenin senaryosu, yönetmeni ve cast’ı o kadar başarılıydı” dedi.
Film teklifini reddetmiş: Oyuncu, bir sinema filminde Matild Manukyan’ı canlandırması için gelen teklifi, ‘İyi Aile Babası’ için reddettiğini açıkladı.
Hayvanlar oyuncak değil: Hayvanlara sevgisiyle de bilinen Melek Baykal, “Bodrum’a üç ay tatile gelen tatilciler var, hatta size celebrity isimler bile sayabilirim. Çocukları eğlensin diye kedi köpek alıyorlar. 3 ay o hayvanlar alışıyor ama yaz bitiminde sokağa atıyorlar. Sokaklar cins kedi köpeklerden geçilmiyor. Yazık bu canlara. Daha bilinçli olmamız gerekiyor. Hayvanlar oyuncak değil” diye konuştu.