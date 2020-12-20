Melek Baykal Alman eşinden neden boşandığını açıkladı! İyi Aile Babası için o filmi reddetti

Hayvanlar oyuncak değil: Hayvanlara sevgisiyle de bilinen Melek Baykal, “Bodrum’a üç ay tatile gelen tatilciler var, hatta size celebrity isimler bile sayabilirim. Çocukları eğlensin diye kedi köpek alıyorlar. 3 ay o hayvanlar alışıyor ama yaz bitiminde sokağa atıyorlar. Sokaklar cins kedi köpeklerden geçilmiyor. Yazık bu canlara. Daha bilinçli olmamız gerekiyor. Hayvanlar oyuncak değil” diye konuştu.