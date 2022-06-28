Meksikalı pilot aşkı için Müslüman oldu!
Meksikalı pilot Hugo Gutiérrez, sevdiği kadın ile evlenebilmek için İslam dinini öğrenerek kendi isteğiyle Müslüman oldu. Gelinin ailesinin Kocaeli'de yaşaması üzerine Hugo Gutiérrez Kocaeli'ye geldi. Dini nikahları Kocaeli'de kıyılan çiftin resmi nikahları Meksika'da kıyılacak.
Meksikalı pilot Hugo Gutiérrez Kuveyt'te tanışıp aşık olduğu Rwan El Bakry ile evlenebilmek için islam dinini öğrendi ve Müslüman oldu.
Kuveyt'te tanışan Hugo Gutiérrez ve Rwan El Bakry evlenmeye karar verdi. Çift, Rwan El Bakry'in ailesinin Kocaeli'de yaşaması üzerine İzmit'e geldi.
Sevdiği kadınla hayatını birleştirmek isteyen Gutiérrez, örf ve geleneklerini öğrenmesinin yanı sıra, İslam dinini de öğrenerek kendi isteğiyle Müslüman oldu.
İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı eşliğinde Kelime-i Şehadet getiren Meksikalı pilot Hugo Gutiérrez, şahitler huzurunda Müslüman oldu.