Meksika'da sıra dışı gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti
Meksika’nın San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi.
Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula’nın Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halkına şans, bolluk ve refah getirmesi için Alicia Adriana adlı timsahla evlendi.
Müzik ve danslar eşliğinde festival havasında geçen düğüne şehir halkı büyük ilgi gösterdi.
Düğün öncesinde Alicia Adriana adlı timsaha gelinlik giydirilirken, güvenlik için ağzı bağlandıktan sonra San Pedro Huamelula şehri sokaklarında dolaştırıldı.
Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi.