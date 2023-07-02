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Meksika'da sıra dışı gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti

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Meksika'da sıra dışı gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti

Meksika’nın San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi.

Meksika'da sıra dışı gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula’nın Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halkına şans, bolluk ve refah getirmesi için Alicia Adriana adlı timsahla evlendi. 

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Meksika'da sıra dışı gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti

Müzik ve danslar eşliğinde festival havasında geçen düğüne şehir halkı büyük ilgi gösterdi. 

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Meksika'da sıra dışı gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti

Düğün öncesinde Alicia Adriana adlı timsaha gelinlik giydirilirken, güvenlik için ağzı bağlandıktan sonra San Pedro Huamelula şehri sokaklarında dolaştırıldı.

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Meksika'da sıra dışı gelenek! Belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti

Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi. 

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