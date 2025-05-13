Mekselina İlkabahar'ın gerçek hali! Müge Anlı afet gibi görünen kızın aslını görünce...
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı ile Tatlı Sert programında bu kez bir sosyal medya fenomeni gündem oldu. Mekselina İlkbahar isimli genç kız, dedesi yaşandaki adamı dolandırmakla suçlanıyor. Kendini Instagram hesabında doktor olarak tanıdan Mekselina'nın söyledikleri de yalan çıktı. Asıl bomba ise bugün patladı. Instagram hesabında afeti devran gibi güzel görünen Mekselina'nın gerçek hali inanılmaz. Müge Anlı görünce 'bu dolancılık' dedi.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu kez "Meksilana" adını kullanan Instagram ünlüsü damga vurdu. Dün Müge Anlı'ya hakkındaki iddiaları yanıtlamak için bağlanan Mekselina İlkbahar, yayın ilerledikçe söyledikleri yalan çıkınca telefonu kapatıp kaçmıştı. Bugün ise Instagramda afet gibi görünen Mekselina'nın fotoşopsuz gerçek hali olay oldu. Müge Anlı görünce ilk anda tanıyamadı ve "bu nitelikli dolandırıcılık' dedi. İşte internette afet gibi görünen Mekselina'nın gerçek hali...
23 yaşındaki Mekselina İlkbahar , dedesi yaşındaki 62 yaşında Metin isimli adamı dolandırmakla suçlanıyor. Yaşlı adam canlı yayına karısıyla birlikte gelip, Mekselina'nın kendisini 4.5 milyon lira dolandırdığını öne sürdü. Müge Anlı'ya suçlamalara yanıt vermek için bağlayan Mekselina, ilk andan itibaren çuvalladı. Instagram hesabında kendini Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, part time doktor olarak tanıtan genç kızın yalan söylediği ortaya çıktı.
Doktorum dedi lise terk çıktı
Mekseline, Müge Anlı'ya FBÜ'ne yatay geçişle geçtiğini iddia edip tıp fakültesi eğitimini izah etmeye çalıştı. Müge Anlı sıkıştırınca psikoloji okuduğunu söyledi. Canlı yayına "lise" arkadaşı bağlanınca ise iş daha da ilginçleşti. Zira Adana'dan lise arkadaşı olan genç Mekselina'nın lise 1'den terk olduğun ifşa etti. Lise arkadaşları yayına bağlanmaya başlayınca Mekselina dün telefonu kapatıp kaçmıştı. Müge Anlı genç kızı canlı yayına çağırmıştı. Kendisi gelmedi ama röportaj verip herşeyi itiraf etti.
Gerçek hali inanılmaz
Mekselina'nın anlattıklarından çok gerçek hali olay oldu. Mekselina'nın fotoşopsuz halini gören tanıyamaz. Müge Anlı da buna tepki gösterdi ve "Ben bu fotoşoplu fotoğraflar konusunun da nitelikli dolandıcılık olduğunu düşünüyorum...' dedi.