Mekselina İlkabahar'ın gerçek hali! Müge Anlı afet gibi görünen kızın aslını görünce...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu kez "Meksilana" adını kullanan Instagram ünlüsü damga vurdu. Dün Müge Anlı'ya hakkındaki iddiaları yanıtlamak için bağlanan Mekselina İlkbahar, yayın ilerledikçe söyledikleri yalan çıkınca telefonu kapatıp kaçmıştı. Bugün ise Instagramda afet gibi görünen Mekselina'nın fotoşopsuz gerçek hali olay oldu. Müge Anlı görünce ilk anda tanıyamadı ve "bu nitelikli dolandırıcılık' dedi. İşte internette afet gibi görünen Mekselina'nın gerçek hali...