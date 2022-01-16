Mehmetçik'ten vatan nöbeti! Bayrak donduran soğukta kirpikleri buz tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.