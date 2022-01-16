Mehmetçik'ten vatan nöbeti! Bayrak donduran soğukta kirpikleri buz tuttu
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Söz konusu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçerken bazılarında 5 metreye yaklaştı. İkiyaka Dağları'ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi'nde termometre sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu.
Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi kış başından bu yana devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı.
Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.