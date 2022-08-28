Mehmetçik eli tetikte bekliyor çarpıcı fotoğraflar! Barış Pınarı bölgesi görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütlerinden temizlediği Tel Abyad ilçesinde yoğun önlemler alarak güvenliği ve huzuru sağlıyor. İşte Barış Pınarı Bölgesinden çarpıcı fotoğraflar...
Mehmetçik, Fırat Nehri’nin doğusunda, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan ve 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardığı Tel Abyad ilçesinde görevini sürdürüyor.
Terör saldırılarına karşı ilçedeki sivillerin can güvenliğine öncelik veren TSK unsurları, ilçede kritik bölgelere kurduğu yol kontrol noktalarında eli tetikte nöbet bekliyor.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güven ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçiğin Tel Abyad ilçe merkezinin giriş noktalarında uyguladığı yoğun önlemler ve denetimler ile komandoların zorlu eğitimlerini görüntülendi.
Tel Abyad’ın giriş ve çıkışlarında durdurulan araç ve siviller ilk olarak ruhsat ve kimlik taramasına tabi tutuluyor. Araçlar daha sonra TSK’nın bomba arama köpeği tarafından da didik didik aranıyor.